وزيرة: لن أتعامل بالبرتوكول و”الشباب” وزارة الثورة

التاريخ: 09-سبتمبر-2019
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قالت وزير الشباب والرياضة ولاء البوشي إن جهات – لم تسمها – قادت حملة ضدها الأيام الماضية عقب ترشيحها للوزارة.
في الأثناء دفعت ولاء باعتذار لحزب الأمة وهيئة الأنصار، وقالت في مقطع فيديو أمس قبل أداء القسم، إنها لم تتعامل مع الشباب والثوار عبر البرتوكولات والدبلوماسية لجهة أن الشباب والرياضة هي وزارة الثورة، لكنها أشارت إلى أن البرتوكول يستخدم في أماكن محددة.
وكشفت ولاء بحسب صحيفة الإنتباهة، عن شن جهات حملة ضدها بوسائل التواصل الاجتماعي عقب ترشيحها للوزارة بنسخ منشورات من صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك” وإعادة نشرها في وسائل التواصل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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