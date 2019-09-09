وزيرة الخارجية: سنعالج تشوهات السلك الدبلوماسي

قالت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله ان اولية ملفات عملها بعد تسلمها الوزارة ضمن الحكومة الانتقالية ستكون ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب من خلال بحث ذلك مع الولايات المتحدة, واوضحت الوزيرة في اول تصريح لها عقب ادائها القسم, ان الوقت غير مناسب لاقامة علاقات مع اسرائيل, وانها ستعمل على خلق علاقات متوازنة تحددها الندية مع عدم الانحياز لاي محور.

Advertisements

من جهتها تعهدت وزيرة الخارجية بمراجعة البيت الداخلي للوزارة, وبحسب صحيفة آخر لحظة قالت سنعالج التشوهات الكثيرة التي لحقت بالخارجية من خلال مراجعة قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي, وفتح ملفات العاملين بالخارجية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)