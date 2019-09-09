(30) سبتمبر انطلاق أول دوري للسيدات

كشفت رئيس لجنة كرة القدم للسيدات ميرفت حسين، عن تعديل موعد انطلاق أول نسخة من دوري كرة القدم للسيدات.

وقالت ميرفت لمصدر أمس، إن الدوري كان مقرراً انطلاقه في (20) سبتمبر، لكن بعد اجتماع برئيس الاتحاد كمال شداد تقرر أن ينطلق يوم (30) سبتمبر.

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وذكرت ميرفت أن عدد فرق السيدات التي سوف تشارك في البطولة الأولى، ارتفع من (19) إلى (20) فريقاً، وسوف يتم تقسيم الفرق إلى (4) مجموعات، ستلعب مبارياتها في (4) مدن هي الخرطوم والأبيض وكادقلي وود مدني، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)