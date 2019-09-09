التاريخ: 09-سبتمبر-2019
20 مشاهدة
أكد رئيس المؤتمر الوطني, البروفيسور إبراهيم غندور, أن قيادات حزبه واثقة من العبور المرحلة المقبلة، وقال غندور وقال غندور إن محاكمة الرئيس رسالة من الشعب السوداني إلى العالم, مؤكداً بأنهم يعلمون حجم المؤامرات التي تحيط بالبلاد, منذ كانوا على رأس السلطة, وشدّد غندور على ضرورة محاكمة كل من قتل المتظاهرين.
وأشار إلى أن عضوية الوطني ملتف حول حزبها, وكشف عن رفض حزبه الاصطدام مع الشعب أثناء الثورة حفظ لدماء الشعب السوداني والبلاد, وقال بحسب صحيفة آخر لحظة, إن قيادات الوطني استجابت لرغبة الشعب في التغيير, مقر بأن الثورة قامت على الحزب والنظام, وامتدح غندور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك, قائلاً: “اعرف حمدوك منذ فترة طويلة واثق في مقدراته, لو ترك له أمر قيادة البلاد بدون تدخلات من أحد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر غندور: قيادات الوطني استجابت لرغبة الشعب في التغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.