غندور: قيادات الوطني استجابت لرغبة الشعب في التغيير

أكد رئيس المؤتمر الوطني, البروفيسور إبراهيم غندور, أن قيادات حزبه واثقة من العبور المرحلة المقبلة، وقال غندور وقال غندور إن محاكمة الرئيس رسالة من الشعب السوداني إلى العالم, مؤكداً بأنهم يعلمون حجم المؤامرات التي تحيط بالبلاد, منذ كانوا على رأس السلطة, وشدّد غندور على ضرورة محاكمة كل من قتل المتظاهرين.

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وأشار إلى أن عضوية الوطني ملتف حول حزبها, وكشف عن رفض حزبه الاصطدام مع الشعب أثناء الثورة حفظ لدماء الشعب السوداني والبلاد, وقال بحسب صحيفة آخر لحظة, إن قيادات الوطني استجابت لرغبة الشعب في التغيير, مقر بأن الثورة قامت على الحزب والنظام, وامتدح غندور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك, قائلاً: “اعرف حمدوك منذ فترة طويلة واثق في مقدراته, لو ترك له أمر قيادة البلاد بدون تدخلات من أحد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)