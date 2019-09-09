وزراء (الانتقالية) يستقلون حافلة لأداء اليمين الدستورية

التاريخ: 09-سبتمبر-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة أدى (18) وزيراً من وزراء الحكومة الانتقالية القسم أمام رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ورئيس القضاء أمس. Advertisements واستقل جميع الوزراء حافلة عادية أقلتهم من المجلس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء إلى القصر الرئاسي لأداء القسم. وانخرط مجلس السيادة ومجلس الوزراء في أول اجتماع عقب أداء القسم، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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