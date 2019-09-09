الكشف عن تهم فساد لمسؤولين بولاية جنوب دارفور

كشف مصدر مسؤول بولاية جنوب دارفور، عن ضبط مسؤولين كبار بحكومة الولاية في أكثر من (5941) عملية فساد تتعلق بتخصيص أراض سكنية ومساحات عامة بنيالا.

وقال المصدر إن حكومة الولاية اتخذت خطوات لمحاصرة ظاهرة فساد الأراضي بعد تنامي الشكاوى من خلال الازدواج وعدم التطابق والمخالفات والأغراض التي تتعلق بتخصيص الأراضي، وتوزيع أكثر من عشرين ميداناً (فَسَحة) بمناطق مختلفة. وأضاف بأن مركز المعلومات والنظم الالكترونية وعقب قيامه بإجراءات الحوسبة الإلكترونية ضبط تخصيص (9) قطع أراض سكنية لإحدى العاملات (فراشة) بالولاية، إضافة لبروز بعض أسماء شخصيات مسؤولة في حالات كثيرة مخالفة لقانون الأراضي.

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وقال المصدر، إنه بعد الملاحظات والحوسبة شُكّلت لجنة خماسية لمراجعة العقود وأمر الازدواج، وتقوم برفع حالات التزوير والتلاعب المكتشفة لمدير الأراضي العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وكشف عن أن تخوّف يسود الأوساط حول “اللجنة”، لجهة أنها تضم بعض المسؤولين الذين تدور حولهم تهم فساد، مما يجعلهم غير مؤهلين للعمل في هذه اللجنة، وربما قاموا بتجييرها وإبعادها عن أداء مهامها على الوجه المطلوب، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)