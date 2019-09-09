الدفاع المدني يسيطر على حريق شبّ في مصنع للصابون

التاريخ: 09-سبتمبر-2019
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نجحت قوات الدفاع المدني بولاية الخرطوم في السيطرة على حريق شب داخل مصنع للصابون بالسوق الشعبي ام درمان.
وكشفت مصادر الشرطة تلقت بلاغاً عند الساعد “4:30″ عصراً حيث شارك في عملية السيطرة على الحريق اربع عربات إطفاء و”2” عربة تانكر تزود بالمياه.
واوضح مصدر بحسب صحيفة المجهر السياسي ان ذلك تم تحت اشراف اللواء عثمان عطا, وان الشرطة قامت بالاجراءات اللازمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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