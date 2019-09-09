أغرب عملية تهريب لعملات أجنبية عبر مطار الخرطوم

تمكنت ادارة جمارك مطار الخرطوم من إحباط أغرب محاولة تهريب لكميات كبيرة من العملات الأجنبية ما يفوق الـ (800) الف جنيه مصري و(570) دولار في طريقها إلى خارج البلاد مهربة بصحبة راكب اجنبي مخبأة في (أكياس حلاوة) بكل قطعة حلاوة مبلغ (1000) جنية مصري، ملفوفة بطريقة محكمة ومبلغ الدولارات مخفي داخل حذاء المتهم بغرض التمويه.

Advertisements

وأوضح مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة طارق عبد الحميد عضو اللجنة الأمنية بالمطار أن الضبطية عبارة عن مبلغ (872.400) الف جنيه مصري مخبأة بطريقة محكمة في اكياس حلاوة، مضيفاً أنه بالتفتيش الشخصي للمتهم عثر على مبلغ (570) دولاراً بداخل الحذاء، إلا أن يقظة وفطنة قوات جمارك مطار الخرطوم كانت بالمرصاد لتلك المحاولة التهريبية البائسة.

مؤكداً أن قوات جمارك مطار الخرطوم ستظل بالمرصاد لمحاربة التهريب والحفاظ على اقتصاد البلاد، داعياً المواطنين إلى اتباع الطرق القانونية حيال النقد الأجنبي. الجدير بالذكر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)