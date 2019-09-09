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وزيرة الخارجية : نعم لدعم عربي غير مشروط ولا للتدخل الخارجي

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قالت وزيرة الخارجية في السودان، أسماء محمد عبد الله إن البلاد تنتظر الدعم المعنوي من الدول العربية، ورحبت بأي دعم مالي عربي غير مشروط، دون التدخل في شؤون السودان الداخلية.

وأشارت الوزيرة في مقابلة مع شبكة الجزيرة إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون أولى مهام وزارة الخارجية، معتبرة أن هذا الأمر إن تم فإنه سيفتح الباب أمام نهضة اقتصادية ومشاريع جديدة في السودان.

وبشأن احتمال إقامة علاقات مع إسرائيل، قالت وزيرة الخارجية إن الوقت الراهن لا يسمح بإقامة تلك العلاقات لأن السودان ليس بحاجة إلى مشاكل جديدة، على حد وصفها.

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