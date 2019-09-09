اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019م هذا الصباح

الجريدة

زيادة تذاكر البصات السفرية 25%

مجلس الكنائس يطالب بوزير دولة واستعادة دار المؤتمر الوطني

محمد يوسف: أشك أنّ يكون هناك إسلاميًا غير فاسد

أطراف النزاع القبلي ببورتسودان يوقعون على وثيقة صلح

موظفون بالسياحة ينفذون وقفة احتجاجية ويطالبون باستقلال الوزارة

تجمّع المهنيين: إدارة جامعة الدلنج نقلت عاملين بوحدة الحسابات دون تبرير

صحيفة أخبار اليوم:

وزير المالية يبشر ببرنامج إسعافي بدعم دولي غير مقيد بالعقوبات

حميدتي يشهد إتفاق الصلح بين البني عامر والنوبة ببورتسودان

وزيرة الخارجية: الوقت غير مناسب لعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل

زيادات مفاجئة على تعريفة البصات السفرية بنسبة 25 ٪

إنتقادات واسعة وغضب علي قرار الزيادات المفاجئة

صحيفة الوطن:

حكومة حمدوك تؤدي اليمين ووزير المالية يقدم برنامج اسعافي

تباين في مواقف الحركات المسلحة بشأن السلام

شهيد جديد بسجلات ثورة ديسمبر

وزير المالية يتعهد بتنفيذ برنامج إسعافي

صحيفة ألوان:

توقيع اتفاق صلح بين البنى عامر والنوبة وحميدتى يهدد

وزيرة الخارجية: الوقت غير مناسب لاقامة علاقات مع اسرائيل

احتجاجات بالريف الشمالي لـ “بحري” بسبب انقطاع المياه و الكهرباء

الانتباهة

“حميدتي للمتنازعين ببورتسودان”: التزموا أو نشيلكم حطبكم فوق راسكم”

الخارجية: الوقت غير ملائم للتطبيع مع إسرائيل

الخرطوم: عودة القوات من اليمن بالتشاور ولن نقبل دعمًا مشروطًا

التحري في”3″ بلاغات غسيل أموال

وزراء”الانتقالية” يستقلون حافلة لأداء اليمين الدستورية

اعتقالات واسعة لتجار العملة بالعاصمة

علي السيد: الحكومة الحالية أوّل حكومة سودانية بلا مرجعية حزبية

السوداني

وزير المالية يعلن عن برنامج اقتصادي إسعافي مدته”200″ يوم

اتفاق بين النوبة والبني عامر وحميدتي يهدّد بترحيل المتفلتين من بورتسودان

غندور: لن ندافع عن فاسد أو مجرم والتاريخ سيحاكم على”الخيانة”

عرمان: استعداء الجبهة الثورية يخدم الثورة المضادة

التعليم العالي: لم نمنع النقاب في الجامعات

إحالة ملف بمخالفات لشقيق البشير إلى نيابة الفساد

الصيحة

“حميدتي” ببورتسودان يوجّه ببسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون

غندور في أوّل ظهور: الوطني لا يمكن أنّ يدافع عن فاسد أو مجرم

حكومة حمدوك تؤدي القسم وأوّل اجتماع بين”السيادي” و”الوزراء”

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التيار

ولاء البوشي لـ”التيار”: سأفتتح تحقيقًا في أموال المدينة الرياضية

مدني عباس يكشف تفاصيل ترشيحه وزيرًا بـ”الحكومة الانتقالية”

تفاصيل أوّل ظهور علني لرئيس حزب النظام البائد

“التيار” تكشف أسباب تأخير أداء القسم

المجهر:

(غندور): المؤتمر الوطني له الحق في العمل السياسي والحرية لنا ولسوانا

(عبد الواحد) لـ (المجهر): حمدوك أفضل شخص في السودان الآن.. لكن لن يحل مشكلة البلاد

اليوم التالي:

الخطوط الألمانية تعلن عودة رحلاتها إلى السودان

عرمان: استعداء (الثورية) يخدم الثورة المضادة

حميدتي: لن نسمح بالانفلات الأمني ونريد بناء دولة حكم القانون

الأهرام اليوم:

وزراء الحكومة الانتقالية يؤدون القسم أمام البرلمان ويتعاهدون لتحقيق شعار الثورة

طي أحداث البني عامر والنوبة في بورتسودان باتفاق صلح

آخر لحظة:

وزير المالية: سنعالج البطالة وبرنامج إسعافي لـ (200) يوم

غندور يمتدح حمدوك ويطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين

وزير الخارجية: الوقت غير مناسب لإقامة علاقات مع إسرائيل

الدار:

يهودي سوداني يفجر المفاجآت للدار ويرد على دعوة وزير الشؤون الدينية… ويكشف عن سر العالم اليهودي السوداني الذي أنشأ المفاعل النووي الإسرائيلي

المحكمة تصدر أمر قبض لضامن متهم في قضية شقة شمبات

وزراء الانتقالية يحضرون لأداء القسم بحافلة

فحص DNA لفنان معروف لإثبات النسب

زيادة 25% في أسعار تذاكر البصات السفرية