مُسلّحون مجهولون يقتلون اثنين من أبناء المالحة بشمال دارفور

اغتال مسلحون مجهولون، اثنين من أبناء المالحة بشمال دارفور، عند الطريق الواقع بين مدينتي الكومة والمالحة، أثناء مقاومتهما للمسلحين الذين حاولوا الاستيلاء على سيارتيهما عنوةً، وتم نقل الجثمانين لمشرحة مستشفى الفاشر التعليمي.

Advertisements

ووقعت الحادثة أمس الأول، والضحيتان هما د. يوسف محمد إسحق جندي “٤٥” عاماً وهو أستاذ جامعي، ومدثر عبد الرحمن ــ خريج جامعي”٣٠”عاماً.

وظهر الأيام الماضية، قطاع طرق مسلحون بين المالحة والكومة يقومون بتهديد ونهب السيارات القادمة من ليبيا عبر المالحة ويبتزون أصحابها لدفع مبالغ مالية للإفراج عنها، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)