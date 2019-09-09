(الشيوعي) يستعجل تشكيل مفوضية السلام وبدء التفاوض مع الحركات

التاريخ: 09-سبتمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة Advertisements أعلن الحزب الشيوعي دعمه الكامل للحكومة الجديدة برئاسة د. عبد الله حمدوك, رئيس الوزراء, مبيناً ان اولى بشريات الحكومة عودة السودان الى بيته الافريقي بعد رفع تعليق عضويته في الاتحاد الافريقي. وقال المهندس صديق يوسف, القيادي بالحزب في تصريح بحسب صحيفة المجهر ان تحقيق السلام وايقاف الحرب يمثل أولوية قصوى لحكومة “حمدوك” مطالباً بالاسراع في تشكيل مفوضية السلام لبدء المفاوضات مع الحركات المسلحة وان تكون المحادثات بالخرطوم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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