وقفات احتجاجية رياضية.. بقلم بابكر سلك

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*الجمعة وقف بعض الأهلة احتجاجاً يطالبون بسقوط (كردنة).
*اسموها مليونية.
*ومامهم جو كم..؟
*المهم انو اسمها مليونية.
*وبالسبت وقف بعض المريخاب إحتجاجاً يطالبون بسقوط المجلس.
*وبرضو اسموها مليونية.
*ولا يهم العدد كان كم ..!!
*المهم أن من خرج عبر عن مكنون نفسه.
*أيها الناس
*في المريخ لانحتاج لمليونية بقدرما مانحتاج لدولارية.
*فمشكلة (غرزة) تضع المريخ موضع المحكوم بالإعدام واستنفذ كل مراحل التقاضي.
*يعني زول محكوم بالإعدام وينتظر التنفيذ.
*ممكن في اللحظة الأخيرة وهو في طريقه للمشنقة.
*يقبل أولياء الدم الدية.
*وبالتالي يفك حبل المشنقه من حول عنقه.
*ولكن
*الدية ذاتها وين نلقاها.
*مدام أهل المحكوم أعضاء المجلس لايملكون التكتح.
*وقبيلتهم الجماهيريه مادايرة تخارج ولدها المريخ من حبل المشنقه كيتا في أهلو ناس المجلس.
*وممكن عادي ملل الإنتظار يعجل بالإعدام قبل ما الشناق يجيب حبلو.
*أيها الناس
*في أمة المريخ دي كلها.
*لايوجد كاش حااااضر إلا لدى القنصل حازم.
*يبقى فكاك المريخ من المشنقة في خزانة حازم.
*وحازم لا أظنه يبخل على المريخ.
*ولكن عدم تعاون المجلس العمدة بدون أطيان.
*مجلسنا الأقرع ونزهي.
*عدم تعاونه بودينا الخور.
*هبوط المريخ لدرجة أدنى لايعفي المريخ من السداد.
*يبقي حقو حازم يدين المجلس المبلغ ده.
*مايسددوا ساي.
*دين وبواسطة الإتحاد.
*بعد داك يعفيهو يطالب بيهو هو حر.
*وفي الحالتين يشكر على الموقف النبيل.
*أيها الناس
*إدارة المعارك التي يخرج المريخ منها خاسراً ماحبابها.
*والإنقسام على المريخ ماحبابو.
*أعتى المشاكل يمكن حلها.
*ويمكن تأجيلها.
*لننأى بها بعيداً عن المساس بالكيان.
*شوفوا الفضل مع (غرزة).
*أكيد المبلغ حاينزل قريب مية الف دولار.
*مبلغ التعويض مضاف ليهو الخمسة في المية السنوية وتلتو ولا كتلتو .
*بتخلى مبلغ (غرزة) وانطوني و(الفيفا) ما أزيد عن ميتين وسبعين الف دولار.
*حازم يقرضنا المبلغ ويمرقنا من المرمطة.
*وبعد داك نشوف مطرة المجلس صابة وين.
*أيها الناس
*فرقوا بين الحكومة والوطن.
*الحكومة عمرها مابتبقى وطن.
*والوطن طول عمرو وطن.
*وطن الجميع.
*وطن البتفاصح والرطن.
*فلانسخر من أوطاننا أبداً.
*ولكنا نسخر من الذين جعلوا أوطاننا مسخرة.
*كعبة البشتنة ورقاد الواطة.
*أيها الناس
*ضربة (غرزة) دي زي ضربة هيروشيما.
*بتغير الملامح وتخلي العيون دقاااااااق.
*أيها الناس
*إن تنصروا الله ينصركم.
*أها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*يامعتمد أمدرمان
*شارع العرضة خور الصرف البعض موصل فيهو موية الصرف كيتا فينا.
*إشتكينا لكل الجهات اللينا.
*فضلت الشكية لي الله ياوالينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال الدور الجاي الحمام بكون في الشارع.. الاختشوا ماتوا.
وإلى لقاء.
سلك
كانت هذه تفاصيل خبر وقفات احتجاجية رياضية.. بقلم بابكر سلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.