وقفات احتجاجية رياضية.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الجمعة وقف بعض الأهلة احتجاجاً يطالبون بسقوط (كردنة).

*اسموها مليونية.

*ومامهم جو كم..؟

*المهم انو اسمها مليونية.

*وبالسبت وقف بعض المريخاب إحتجاجاً يطالبون بسقوط المجلس.

*وبرضو اسموها مليونية.

*ولا يهم العدد كان كم ..!!

*المهم أن من خرج عبر عن مكنون نفسه.

*أيها الناس

*في المريخ لانحتاج لمليونية بقدرما مانحتاج لدولارية.

*فمشكلة (غرزة) تضع المريخ موضع المحكوم بالإعدام واستنفذ كل مراحل التقاضي.

*يعني زول محكوم بالإعدام وينتظر التنفيذ.

*ممكن في اللحظة الأخيرة وهو في طريقه للمشنقة.

*يقبل أولياء الدم الدية.

*وبالتالي يفك حبل المشنقه من حول عنقه.

*ولكن

*الدية ذاتها وين نلقاها.

*مدام أهل المحكوم أعضاء المجلس لايملكون التكتح.

*وقبيلتهم الجماهيريه مادايرة تخارج ولدها المريخ من حبل المشنقه كيتا في أهلو ناس المجلس.

*وممكن عادي ملل الإنتظار يعجل بالإعدام قبل ما الشناق يجيب حبلو.

*أيها الناس

*في أمة المريخ دي كلها.

*لايوجد كاش حااااضر إلا لدى القنصل حازم.

*يبقى فكاك المريخ من المشنقة في خزانة حازم.

*وحازم لا أظنه يبخل على المريخ.

*ولكن عدم تعاون المجلس العمدة بدون أطيان.

*مجلسنا الأقرع ونزهي.

*عدم تعاونه بودينا الخور.

*هبوط المريخ لدرجة أدنى لايعفي المريخ من السداد.

*يبقي حقو حازم يدين المجلس المبلغ ده.

*مايسددوا ساي.

*دين وبواسطة الإتحاد.

*بعد داك يعفيهو يطالب بيهو هو حر.

*وفي الحالتين يشكر على الموقف النبيل.

*أيها الناس

*إدارة المعارك التي يخرج المريخ منها خاسراً ماحبابها.

*والإنقسام على المريخ ماحبابو.

*أعتى المشاكل يمكن حلها.

*ويمكن تأجيلها.

*لننأى بها بعيداً عن المساس بالكيان.

*شوفوا الفضل مع (غرزة).

*أكيد المبلغ حاينزل قريب مية الف دولار.

*مبلغ التعويض مضاف ليهو الخمسة في المية السنوية وتلتو ولا كتلتو .

*بتخلى مبلغ (غرزة) وانطوني و(الفيفا) ما أزيد عن ميتين وسبعين الف دولار.

*حازم يقرضنا المبلغ ويمرقنا من المرمطة.

*وبعد داك نشوف مطرة المجلس صابة وين.

*أيها الناس

*فرقوا بين الحكومة والوطن.

*الحكومة عمرها مابتبقى وطن.

*والوطن طول عمرو وطن.

*وطن الجميع.

*وطن البتفاصح والرطن.

*فلانسخر من أوطاننا أبداً.

*ولكنا نسخر من الذين جعلوا أوطاننا مسخرة.

*كعبة البشتنة ورقاد الواطة.

*أيها الناس

*ضربة (غرزة) دي زي ضربة هيروشيما.

*بتغير الملامح وتخلي العيون دقاااااااق.

*أيها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*يامعتمد أمدرمان

*شارع العرضة خور الصرف البعض موصل فيهو موية الصرف كيتا فينا.

*إشتكينا لكل الجهات اللينا.

*فضلت الشكية لي الله ياوالينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال الدور الجاي الحمام بكون في الشارع.. الاختشوا ماتوا.

وإلى لقاء.

سلك