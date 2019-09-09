ضبط كميات كبيرة من الوقود مهربة الى خارج البلاد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحبطت الأجهزة الأمنية بولاية كسلا، تهريب (1696) جالوناً من الجازولين والبنزين كانت مُهرّبة على متن (4) سيّارات في طريقها إلى خارج البلاد.

وأوضحت مَصادر بإدارة مُكافحة التهريب بكسلا، أنّه تمّ ضبط الوقود على الشريط الحدودي للولاية في طريقه للتهريب، وأكّدت حسب (أس. أم. سي) أمس، ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد التموينية ومواد البناء تكلفتها أكثر من (10) ملايين جنيه بأحد المنازل في الحدود كانت مُعدة للتهريب أيضاً، وأشارت لضبط المُهرِّبين واحتجاز السيارت الـ(4)، وكشفت عن وجود أطواف وارتكازات عَلَى طُول الحدود مع دول الجوار لمنع أيّة عمليات تهريب. المادة السابقة أردوغان يهدد أمريكا بتنفيذ “خطط خاصة” في سوريا المقالة القادمة الصحة: 29 حالة اسهال بالنيل الازرق….

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