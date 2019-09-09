إرتفاع في أسعار بعض الخضروات بالاسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال التاجر حافظ النور بالسوق المركزي، إن أسعار الخضروات تختلف ما بين الأسواق، وقال لـ(آخر لحظة) إن بعض أسعار الخضروات ثابتة، وأرجع المبالغة في رفع الأسعار لضعف النفوس لدى التجار، مبيناً أن سعر كيلو الطماطم (100) جنيه وكيلو البطاطس يتراوح ما بين (100) إلى (150) جنيه وبلغ سعر ربطة الرجلة الكبيرة (150) جنيهاً وربطة الملوخية (200) جنيه وربطة الشمار الأخضر والبقدونس (30) جنيهاً والفلفلية (30) جنيهاً وقطعة العجور الكبيرة والصغيرة ما بين (10) إلى (20) جنيهاً وسعر القرع ما بين (70) إلأى (100) جنيه وكيلو البامية (50) جنيهاً وربطة الجرجير (10) جنيهات.

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