توقعات بازدياد حجم المبالغ المودعة في الجهاز المصرفي

الخليج 365 :

يرى الخبير المصرفي شوقي عزمي أن ارتفاع نسبة السيولة يرجع إلى عودة ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي، وتوقع أن يزداد حجم المبالغ المودعة من قبل الجمهور خلال الأيام القادمة، واعتبره أمراً طبيعياً مما يتطلب لاحقاً من البنك المركزي ووزارة المالية وضع الضوابط اللازمة للحد من ضخ السيولة حتى يتمكن من السيطرة على نسبة التضخم بعد زوال المسببات التي أدت إلى فقدان الثقة في ظل وجود الحكومة السابقة.

مشيراً إلى أن وزارة المالية الجديدة سوف تأتي بخطة متكاملة لمعالجة مشاكل طباعة العملة بالكميات الكبيرة التي شهدتها الفترة السابقة، وقال إن هنالك عدة سيناريوهات يمكن أن تطبق بعد أن تتم مناقشتها وفحصها بواسطة وزارة المالية وبنك السودان، وذكر عزمي أن أي سيولة تساهم بشكل فعال في حل الإشكالية وتؤدي إلى تقليل الضغط على النقد المحلي.

وقال إن أزمة السيولة لا يمكن أن تزيد إلا في ظل إحجام المواطنين عن التعامل مع الجهاز المصرفي وسحب كميات ضخمة من الأموال وتخزينها خارج القنوات الرسمية، مما يؤدي إلى إحداث أزمة في السيولة، ولكنه توقع في ظل التفاعل الذي يسود قطاعات كبيرة من الشعب السوداني بالحكومة الانتقالية، أن تكون هنالك دعوات من المواطنين لإيداع المبالغ في الجهاز المصرفي، وكذلك يمكن أن تقابلها تقديم ميزات إضافية للمودعين مثل رفع عائد الودائع الاستثمارية وإصدار صكوك إضافية ذات ربحية عالية لتشجيع الإدخار.