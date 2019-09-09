حمدوك: الحركات المسلحة جزءاصيل في عملية التغيير بالبلاد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس مجلس الوزراء، د.عبد الله حمدوك، إن الحركات المسلحة تعتبر جزءاً أصيلاً في عملية التغيير التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وأضاف أن الأجواء مواتية لتحقيق السلام الشامل في كل ربوع البلاد.

وامتدح حمدوك خلال لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء أمس، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، جهود حكومة جنوب السودان في دعوة الحركات المسلحة، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، خاصة وأن الأوضاع مواتية لتحقيق السلام الشامل مع الحركات المسلحة بالبلاد، وأكد أن المرحلة مواتية للتحاور مع الحركات المسلحة، باعتبارها جزءاً أصيلاً في عملية التغيير.

من جانبه، أكد المستشار توت قلواك حرص حكومة الجنوب واستعدادها لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن استقرار السودان استقرارٌ لدولة الجنوب.