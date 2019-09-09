الاتحاد الأوربي: الظروف اصبحت مواتية لإزالة اسم السودان من قائمة الارهاب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأوروبي مجدداً استعداده لمساعدة السودان في تجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها. وقال رئيس بعثة الاتحاد بالسودان جان ميشيل إن استقرار السودان يساهم في استقرار كل الإقليم. وأكد ميشيل في تصريحات صحفية عقب لقاء بمجلس السيادة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالخرطوم أمس دعم الاتحاد الأوروبي الاستقرار والسلام في السودان. ولفت إلى أن الأوضاع باتت الآن مواتية لإزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. المادة السابقة العطا: لا نوايا للعسكري عن اخفاء اية معلومات عن المكون المدني بالمجلس… المقالة القادمة دكتور فتح الرحمن الفضيل ..جهل وسوء فهم

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