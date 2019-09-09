الأمين العام للأمم المتحدة يدعو حمدوك لعقد اجتماع على هامش اجتماعات...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مبعوث أممي سابق عن دعوة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة لعقد اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة يخاطبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والأمين العام. وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان السابق نيكولاس هايسوم بالعاصمة الموريتانية إن المجتمع الدولي عبر عن إرادته لدعم ومساندة السودان أمام التحديات التي تواجهها الفترة الانتقالية. وطالب هايسوم أن يقدم السودان خطته واحتياجاته, وأضاف قائلاً: (الفرصة مواتية للسودان لاستقطاب الدعم خاصة الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وكذلك المساعدات التنموية المطلوبة على المدى الطويل). وعبر هايسوم عن تفاؤله بقدرة السودان على حل نزاعاته الداخلية، وقال إن الفرصة الآن مواتية تماماً رغم التحديات، خاصة في ظل توفر إرادة كاملة من المجتمع الدولي لمساعدة السودان في المرحلة الراهنة. المادة السابقة إنصاف (مدني)!!.. بقلم محمد عبد الماجد المقالة القادمة أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاحد الموافق8سبتمبر2019م

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