مريخ السودان يستعد بقوة للوداد

الخليج 365 :

والي فريق الكرة لنادي المريخ استعداداته لمواجهة الذهاب في كأس محمد السادس الأندية الأبطال امام الوداد البيضاوي المغربي والتي تقام على ملعب الدار البيضاء في الثامن عشر من الشهر الجاري وادي مرانا مساء السبت شارك فيه 20 لاعبا بينهم 6لاعبين من فريق الشباب بالنادي استدعاهم المدير الفني أبراهيم حسين ابراهومه “بعد ان انضم 6عبين لمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة الاياب امام نظيره التشادي مساء الثلاثاء المقبل في التصفيات التمهيدية لكأس العالم 2022بقطر وحضر المران من الخارج ولم يشارك كل من عماد الصيني وحمزة داوؤد والتاج ابراهيم بسبب الاصابه حيث خضع الصينى وحمزة لفحوصات طبية فيما يوالي التاج ابراهيم تدريبات الصالة تحت إشراف اختصاصي العلاج الطبيعي بالنادي ومن المقرر أن يعود الثلاثي للمشاركه في مران الفريق مساء الاحد على أن يبدأ باقي اللاعبين في الانضمام للمسعكر اعتبارا من الأربعاء المقبل اي عقب نهاية مباراة المنتخب الوطني والمنتخب التشادي