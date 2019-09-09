الإنقاذ توو.. اكتمل التنزيل..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لا أجدُ قانوناً من قوانين الفيزياء ينطبق على تجار الدين و المتاسلمين و اخوان الشياطين عندنا الا قانون نيوتن و الخاص بان الطاقة لا تفنى بل تتحول من شكل لاخر.

وقد تحول هؤلاء الناس منذ زمن حركة الشبان المسلمين ثم الاخوان المسلمين‘ فالاتجاه اللاسلامي ومروراً بجبهة الميثاق و الجبهة الاسلامية القومية و الطرح الاسلامي الجديد و الحركة الاسلامية، ثم الملة الحنيفية و الابراهيمية و المؤتمر الوطني ثم الشعبي ثم حركة الاصلاح والمنبر وأيضا السائحون وتيارات الاصلاح وغيرها وغيرها، فهم دوماً لا يثبتون على حال ويواصلون التلون و التنقل من هذا الى هذه و هذا هو ديدن الظالمين و الضالين عبر

العصور.

كما ارتدى هؤلاء الناس الكاكي و قاموا بانقلابهم المشؤوم صبيحة الثلاثين من يونيو ۱۹۸۹ م و الذي يستحق ان نطلق عليه يوم الشؤم السوداني دون منازع، و لا اظن ان يوماً اشد سواداً وهولاً منه سيمر علينا، اللهم إلا يوم الحشر إن ماثله أو قلّ عنه قليلاً.

و اطلقوا على عهدهم ذاك الانقاذ لغش الناس و اكل عقولهم، قبل ان ياكلوا اموالهم بالباطل ويبنوا بها القصور لهم و اهلهم و حاشيتهم من اللصوص و الفاسدات والحرامية والذين وصلت اعدادهم في ذلك العهد البغيض لارقام تكفي لسقوط امبراطوريات شاسعة عدة مرات، ناهيك عن وطننا المكلوم.

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لقد سرق هؤلاء اللصوص و اللصات كل شيء و باعوا كل شيء، حتى الذمم والضمائر و النفوس‘ وتاجروا في كل شيء من ذهب ومعدن وحجر وبشر، واستوردوا المخدرات والساقطات وباعوا جنسيتنا هم واشقاءهم وزوجاتهم الفاسدين وحتى تراب الوطن ومائه بيع أيضاً، ولم يبق لنا غير الهواء و كانوا سيبيعونه أيضا لو وجدوا إليه سبيلاً.

وبعدها جاءت أسماء أخرى للتحولات من شكل لآخر مثل التوالي، الوفاق، الحوار، الاجماع السكوتي، فقه المرحلة، التوافق، الوحدة الوطنية، التوافق، التضامن وغيرها من الأسماء الكُثر والتي تعُجُ بها خزائن القوم وتتزاحم مع الذهب والفضة والعمُلات والمخدرات التي اكتنزوها في بيوتهم و تحت اسرتْهم، وفي بنوك الخليج وماليزيا وعند اصهارهم وأنسبائهم.

وليس ببعيد عن كل ذلك ما قاموا به من عمل وواجهات كثيرة من اجل إيهام الناس بعمل الخير وتقديم الخدمة للناس، فراينا الكثير من المنظمات والهيئات و المراكز و المستشفيات والجمعيات التي ظاهرها الرحمة و لكن باطنها من قبلها العذاب وغسيل الاموال وتخزين السلاح واعتقال الشرفاء والمناضلات.

كما تواصل الامر بعد مسرحية اللجنة الامنية و تحولها لاسم اخر هو العسكري و الان يتم التحول للسيادي بنفس الوجوه و مع بعض المكياج و التلميع لزوم المرحلة الجديدة، و بعدها يتم انزال النسخة الجديدة من الانقاذ و التي هي الانقاذ توو و التي اكتمل تنزيلها تماماً الآن والناس غافلون ويحتفلون.

وما علينا الا ان ننتظر ماذا سيطلقون عليها من اسم، ليضاف لقائمة الأسماء الطويلة والممتدة لهذه الجماعة المارقة والتي تواصل ببراعة فائقة في إثبات أن نيوتن كان على حق!!