الصحة: 29 حالة اسهال بالنيل الازرق….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقر وكيل وزارة الصحة د. سليمان عبد الجبار، بتسجيل (29) حالة إسهال بمنطقة “قنيص” بالروصيرص بولاية النيل الأزرق.

وأكد الوكيل في تصريحات محدودة أمس، أن العينات تحت الفحص، وتظهر النتيجة خلال (24) ساعة، ما إذا كانت كوليرا أو أسهالات عادية، وأوضح أن مصدر ظهور حالات النيل الأزرق كان واحداً، وأقر بوجود بلاغات بظهور حالات من مستشفى بشائر، وأكد أنها عادية، وقال إن ما رشح عن ظهور إسهالات مائية بولاية الخرطوم غير صحيح، وأضاف أن المصدر استقى المعلومة من أمهات الأطفال ولم يرجع لمصدر طبي. ونفى وجود حالات مشتبهة بالخرطوم، وكشف عن تكوين غرفة طوارئ بكل المؤسسات الصحية بالولاية للتقصي، ونوه إلى أن مثل تلك الحالات متوقعة في الخريف.

وأقر الوكيل، بوجود أزمة أوكسجين بمستشفى أم درمان أمس الأول، تسببت فيها شركة ناقلة متعاقدة مع المستشفى، وقال إنها نقلت نصف الكمية المطلوبة من الأوكسجين، وأن وزارة الصحة بولاية الخرطوم تداركت الأزمة.