مصر تكشف عن الموعد النهائي لتشغيل الربط الكهربائي مع السودان

الخليج 365 :

كشف وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، الموعد النهائي للتشغيل التجريبي لخط الربط الكهربائي مع السودان، موضحًا أنه سيبدأ في بداية العام المقبل 2020، بعد الانتهاء من الأعمال الهندسية بالتنسيق مع الجانب السوداني.

وأضاف شاكر، أنه تم التعاقد مع شركة ”سيمنس“ الألمانية للمشاركة في مشروع توريد وتركيب أجهزة الاتصالات لمحطة محولات توشكى ”2“، ضمن مشروعات الربط الكهربائي، خاصة مع السودان، بحسب ماذكره أرم نيوز .

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وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت الحكومة السابقة في نظام المخلوع عمر البشير اكتمال الاستعدادات للربط الكهربائي مع مصر، في نهاية شهر مارس الماضي .

وازدادت فترات انقطاع الكهرباء في السودان، خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد العام الماضي 2018 أربع حالات إطفاء كاملة

وتعد أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع الاحتجاجات الشعبية الساخطة في شهر ديسمبر الماضي .