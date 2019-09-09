نجوم برشلونة يساهمون ماليا لإعادة نيمار

الخليج 365 : ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مجموعة من لاعبي برشلونة عرضوا تقديم مساهمات مالية للمشاركة في تدعيم صفقة نيمار وإعادته من باريس سان جيرمان الفرنسي. حيث نشرت صحيفة “سبورت”، إن عدداً من لاعبي الفريق عرضوا المساهمة المالية للتأكيد للجميع علي أن نيمار مرحب به في غرفة تغير الملابس، بعدما نشرت تقارير صحفية أن لاعبي الفريق لا يرحبون في عودة النجم البرازيلي.

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