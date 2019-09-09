الثورية تلتقي بمبعوث حمدوك بالعاصمة جوبا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس يحيى عن لقاء الجبهة الثورية بموفد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك في جوبا، وأوضح في تصريح له أن اللقاء تضمن النقاش حول مفوضية السلام وتكوينها.

وأكدت الجبهة الثورية أن موفد رئيس الوزراء أكد لهم عزم واهتمام السلطات الانتقالية بتحقيق السلام كأولوية قصوى.

وطالبت “الثورية” في بيان المجلس السيادي ومجلس الوزراء باتخاذ قرارات فورية تنفيذاً لإجراءات بناء الثقة الواردة في الإعلان الدستوري، وعلى رأسها فتح الممرات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى، وإلغاء الأحكام الصادرة في حق بعض قيادات الحركات وإرجاع الممتلكات المصادرة، ودعت الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية والمطلبية للانضمام إليها أو التنسيق معها. المادة السابقة اغدا القاك كنداكاتي.. بقلم حسن عبد الرحيم المقالة القادمة محاكمة المخلوع…. تفاصيل جلسة عاصفة

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