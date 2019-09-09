السماسرة والوسطاء سبب رئيسي في الغلاء

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مع الدعوة لمقاطعة السلع الغالية فى الاسواق و ابتدار ذلك باللحوم الحمراء والدعوة لتعميم المقاطعة لتشمل عددا من السلع الاخرى والخدمات محاربة للجشع والوسطاء الذين يتسببون عادة فى رفع الاسعار والوصول بها الى حدود غير متصورة ، مع هذا الوضع وفى ظل انتظام حملة مقاطعة اللحوم انتشرت اخبار مابين مصدق ومكذب عن انخفاض ملحوظ فى سعر اللحوم واتجاه بعض التجار للانحناء امام العاصفة حتى لا تتجدد دعوات المقاطعة التى من المتوقع ان تشمل سلعا اكثر وتستمر لايام اطول ، فى هذا الظرف اعلنت ولاية الخرطوم عن طرح سلع إضافية بمنافذ البيع المخفض لتوفر للمواطنين ما يلزمهم وتحارب الجشع وتتوعد المضاربين في الأسعار.

وفى الخبر ان محلية الخرطوم قد دشنت بأسواق البيع المخفض بابي حمامة طرح عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ولاية الخرطوم والشركات الموردة والمصنعة والمنتجين للسلع الغذائية شملت الفراخ والبيض والخضروات والفواكه وبقية السلع الاستهلاكية، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ (135) جنيهاً بدلاً عن (190) بالسوق بينما بلغ سعر طبق البيض (90) جنيهاً بدلاً عن (150) جنيهً خارج أسواق البيع المخفض إضافة إلي انخفاض كبير في بقية السلع الاخري، وكشف المدير التنفيذي للمحلية حسن محمد إبراهيم بأن طرح السلع الجديدة بالسوق يجئ وفقاً لخارطة عمل ولاية الخرطوم في إطار تخفيف أعباء المعيشة وللحد من الارتفاع غير المبرر للسلع تحت رعاية معتمد المحلية وبشراكة مع أصحاب منافذ وأسواق البيع المخفض، حيث يهدف العمل لتوريد السلع الاستهلاكية للمواقع المعتمدة من قبل المحلية بأسعار تركيزية من المنشأ تقل عن سعر السوق الموازي بنسب تتراوح مابين (20% إلي 30%) للقضاء علي ظاهرة الوسطاء والمضاربين في الأسعار وتفعيلاً للإجراءات التنافسية والتي تعزز من خفض السلع بالأسواق، مشدداً بأهمية الالتزام بقوائم الأسعار اليومية الصادرة من إدارة السلع الاستهلاكية في العرض بالمنافذ، مؤكداً بأن المحلية لن تتواني في إغلاق أي منفذ مخالف للائحة الأسعار المعتمدة.

وبعد ان انتهى الخبر نتساءل مستغربين كيف يكون الفرق كبيرا الى هذه الدرجة بحيث يزيد عن الخمسين جنيها فى كيلو الفراخ ويزيد عن السبعين جنيها كفرق فى سعر طبق البيض ؟ ايعقل هذا ؟ ايصل الجشع بالتجار والسماسرة والوسطاء وكل الطفيليين ايصل بهم الحد الى ان يتضاعف سعر السلعة مابين المطروح فى السوق وماتطرحه اسواق ومراكز البيع المخفض ؟ أليس هذا هو الجنون بعينه ؟ أليس هذا جشع لايتصور ؟ أليس هذا نشاط تلزم محاربته ؟ أليس فى هذا الامر مايفوق التصور ؟

اننا ندعو المواطنين الكرام ولجانهم فى الاحياء والاسواق ان يتصدوا بقوة الى هذا المرض المستشرى فى جسد اقتصادنا المنهك الذى يزيده عناء على عنائه وبؤسا على بؤسه ؟ دعونا نتفق جميعا على محاربة السماسرة والوسطاء فهم من يتسبب بشكل كبير فى رفع الاسعار وزيادة معاناة الناس .