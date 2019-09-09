اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

صامويل إيتو أسطورة الكاميرون يعتزل كرة القدم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ذكر نجم كرة القدم الكاميرونية والأفريقية أن صامويل إيتو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، وفقا لوسائل الإعلام الكاميرونية، وأعلن نجم منتخب الكاميرون صاحب الـ38 عاما عن اعتزاله كرة القدم، بعد أن أختتم مسيرته في الدوري القطري من خلال نادي قطر الذي شارك معه في موسما واحداً  قادما من كونيا سبور التركي.وحصد إيتو العديد من الألقاب الفردية والجماعية، أبرزها حصوله علي لقب 4 مرات (مرتين مع وواحدة مع إنتر ميلان وواحدة مع )، وبالإضافة إلي حصوله  علي لقب أفضل لاعب في القارة السمراء 4 مرات أعوام 2003، 2004، 2005، و2010 وحقق مع برشلونة لقب الدورى الإسباني 3 مرات، ولقب مرة واحدة مع الإنتر.

المادة السابقةدكتور فتح الرحمن الفضيل ..جهل وسوء فهم
المقالة القادمةعلي بابا و الـ19 وزير.. بقلم اسحق فضل الله
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صامويل إيتو أسطورة الكاميرون يعتزل كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا