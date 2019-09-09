دكتور فتح الرحمن الفضيل ..جهل وسوء فهم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

دويلة الكيان الغاصب المحتل لارضنا فى فلسطين هى نبت شيطانى وجزء غريب وشاذ لايمكن ان يتواءم مع جسد المنطقة ، وهى فوق ذلك دولة عنصرية حاقدة تمارس القتل والتشريد وقد احتلت الارض وانتهكت العرض والمقدسات وسعت الى فعل كل ما من شانه ان يكرس وجودها الباطل واغتصابها للحق الفلسطينى السليب ، وتلقت دويلة العدو الصهيونى دعما غير محدود من الغرب الظالم ومؤسساته المنافقة وبكل اسف شايعهم فى دعم الدولة المجرمة بعض العرب والمسلمين ممن انهزموا نفسيا واستسلموا للعدو وسوء فعله وهم بتأييدهم للصهاينة المحتلين والغرب الغير اخلاقى انما يربطون انفسهم بهذا النظام العالمى السيئ الذى لايراعى العدالة ولايبحث عن الحق والانصاف ، ويطمع بعض هؤلاء الخونة فى كسب رضا الغرب ظنا منهم ان هذا يشكل لهم حماية ويمكنهم من العمل على تثبيت سلطانهم وتوطيد امجادهم وما دروا ان السير فى ركاب الظالمين ذلة وسوء طوية وسيعجل ذلك بسقوطهم على ماهم عليه الان من السقوط الذى لايشعرون به ولا يعرفون ماذا ينتظرهم غدا من عذاب النار بعد ان ركبوا فى هذه الدنيا مركب العار والشنار .

ومن سوء التقدير او فساد الرؤية والتدبير ان يخرج علينا احد الاسلاميين ممن رفعوا شعار التواصل مع العدو الصهيونى المجرم وينادى بلا حياء ولا وازع من دين او ضمير الى اقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل فيلغى به ما ظل راسخا فى وجدان الشعب السودانى من ضرورة الالتزام بمقاطعة اسرائيل التى تعيث فى الارض فسادا وترتكب الموبقات فكيف يجرؤ شخص يحترم نفسه ويخاف ربه ان يدعو الى التطبيع مع اسرائيل (عدو الامة واكثر انظمة العالم ظلما واستبدادا ووحشية ) ؟

والغريب فى الامر ان الدعوة صادرة عن قيادى فى حزبه واسلامى معروف ونائب فى البرلمان الماضى وكلها صفات يفترض ان تمنع صاحبها من فقدان البوصلة وان تكون الرؤية عنده متضحة لا لبس فيها لكن ماذا يمكن ان نقول عن رجل ينادى باقامة علاقات علنية مع المجرمين القتلة ؟ ليس لنا الا القول خسئت وخسئ طرحك وبئس القول قولك.

الخبر ادناه يشير الى الرجل البائس ذو الطرح البائس الدكتور فتح الرحمن الفضيل وبئس القول قوله وبئس الرأى رأيه.

يقول الخبر :

دعا القيادي بحركة “الإصلاح الآن”، النائب بالبرلمان السابق د. فتح الرحمن الفضيل، رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لإقامة علاقات علنية مع إسرائيل، ووصف الخطوة بأنها الطريقة الوحيدة التي ستفتح باب العالم أمام السودان، وقلّل من التعويل على العلاقات العربية.

وكتب الفضيل على صفحته بـ(فيسبوك) أمس: “على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن يقوم باختراق في العلاقات السودانية الإسرائيلية فهي العقدة.. لا داعي للـcommission ما مُحتاجين نمشي للعالم من خلال العرب (نمشي مباشرة دون واسطة)، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود.. وقد طالبت بذلك منذ سنين ولكن كان النظام يستغل هذه الفرية لتبرير الفشل.. العلاقات تقوم فقط على المصالح الوطنية العليا والدين علاقة شخصية تتعلّق بالعبد وربه.

انتهى قول الدكتور الذى من فرط جهله لايفرق بين اليهود كاصحاب ديانة وبين الصهاينة المحتلين الغاصبين فيقول جهلا وسذاجة ان النبى عليه واله الصلاة والسلام اقام علاقات مع اليهود وكأن الاعتراض قائم على اقامة العلاقة معهم كاصحاب ديانة وليسوا كمحتلين غاصبين قتلة ، ثم يوغل الدكتور فى جهالاته ويبين عواره ورديئ اقواله وهو يكتب :

العلاقات تقوم فقط على المصالح الوطنية العليا والدين علاقة شخصية تتعلّق بالعبد وربه.

وكأن الدكتور لايعلم ان الدين يرفض ممالأة الظالم وتأييد المجرم القاتل وهل يشك الدكتور ان اسرائيل التى يريد اقامة علاقة معها هل يشك انها قاتلة مجرمة ظالمة مستبدة منتهكة للحرمات ؟ ونسأل الدكتور عن هذا الدين الذى بينك وبين ربك أليس هو الذى يقول الراضى بالظلم شريك فيه ، فهل تمالئ اسرائيل على ظلمها فتكون ظالما مخالفا لدينك ام انك لا تراها ظالمة ؟

ليتك كنت كغيرك ممن نادوا بالتطبيع مع العدو ممن لم يتطرقوا للحديث عن الدين فى هذا الموضوع لانك بهذا كشفت جهلك وسطحيتك.