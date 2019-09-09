الخليج 365 : أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاحد الموافق8سبتمبر2019م في السوق السوداء بالخرطوم العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود سعر الدولار الأمريكي 68.50 جنيه سوداني سعر الريال السعودي 18.26 جنيه سوداني سعر اليورو الأوروبي 75.35 جنيه سوداني سعر الدرهم الإماراتي 18.76 جنيه سوداني سعر الريال القطري 18.79 جنيه سوداني سعر الجنيه الاسترليني 83.57 جنيه سوداني سعر الجنيه المصري 4.15 جنيه سوداني أسعار الدينار الكويتي 229.83 جنيه سوداني أسعار الريال العماني 158.46 جنيه سوداني أسعار الدينار البحريني 147.91 جنيه سوداني أسعار الدينار الليبي 34.72 جنيه سوداني أسعار الدولار الأسترالي 34.94 جنيه سوداني المادة السابقة الأمين العام للأمم المتحدة يدعو حمدوك لعقد اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة… المقالة القادمة أحمد فلوكس يكشف عن سر رفضه العمل مع جاكي شان وجون سينا

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