ضبط “36” عربة مهربة وغير مستوفية لشروط دخول السيارات للبلاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ضبطت إدارة مكافحة التهريب (36) عربة مهربة من إحدى دول الجوار محملة على ست شاحنات كبيرة بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. كما أن الشاحنات غير مستوفية للشروط المتعلقة بدخول السيارات للبلاد حسب الأوامر واللوائح.
وقال العقيد جاد كريم أحمد الفضل مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية شمال كردفان في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) بحسب ما نقلته صحيفة اليوم التالي – إن السيارات تم ضبطها في الحدود الشمالية لولاية شمال كردفان موضحاً أن الضبطية نتاج طبيعي لمجهودات إدارته في مكافحة ظاهرة التهريب والحد منها من خلال الأطواف الطويلة والقصيرة والارتكازات والقفلات بالولاية للوقوف في وجه المهربين ضعاف النفوس وحماية اقتصاد البلاد.
وأشاد اللواء صلاح الدين الحمري مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالضبطيات النوعية، مؤكداً أن قوات المكافحة المنتشرة في ولايات البلاد في المداخل والمخارج تعمل على حماية الاقتصاد ومحاربة التهريب وسوف تواصل إنجازاتها وتحقيق الضبطيات لحماية الاقتصاد الوطني.
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