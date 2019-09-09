مدير الكرة بالهلال يكشف حقيقة استيلائه علي حوافز اللاعبين الدولارية

الخليج 365 :

فتح السيد عبد المنعم جميل مدير الكرة السابق بنادي الهلال النار في عدة اتجاهات علي خلفية ما رشح عن عدم تسليمه للحافز الدولاري للاعبين حيث كتب علي صفحة علي الفيس بوك في حديث تنقله

(سودانا فوق) (طالعت في الميديا اخبار تقول أنني حزت علي حوافز اللاعبين وديل ناس مريضة) وكشف منعم انه سافر الي مدني وذلك

لانه غاب عن أسرته لاربعه أشهر وأضاف أن الكاردينال يعطيني كل ما احتاجه دون أن اسأله وقال اقول لاصحاب المصالح اتفضلوا ارعو الخريف ممتاز)