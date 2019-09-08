وزيرة الخارجية السودانية: الوقت الراهن غير مناسب لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

أعتبرت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، أن الوقت الراهن غير مناسب لإقامة علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”، وتعهدت بالعمل على خلق علاقات متوازنة مع كل الدول دون الانحياز لأي محور مع الحرص على تحسين علاقات السودان مع دول الجوار والمحيط الإقليمي العربي والإفريقي.

وقالت أسماء في مقابلة مع قناة “الجزيرة مُباشر” مساء اليوم “السبت” إن أولوية ملفات وزارتها ستكون إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من خلال بحث الملف والحوارمع الولايات المتحدة.

وأكدت حرصها على تحسين علاقات السودان مع الدول الشقيقة والصديقة ودول الجوار الافريقي، وقالت “نتعامل بندية مع مراعاة مصالح السودان ونرحب بالدعم غير المشروط”.

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وأكدت الوزيرة أن ملف اليمن سيخضع للدراسة مع الجهات المختصة، ووصفت الأوضاع في اليمن بالمؤسفة.

ورأت أسماء أن الوقت الحاضر غير مناسب لإقامة علاقات مع إسرائيل، وقالت “هنالك قضايا عالقة والوقت غير مناسب للحديث عن التطبيع مع إسرائيل”.

وأوضحت وزيرة الخارجية أن سياسات النظام السابق عمقت من عزلة السودان، ونوهت إلى أن نظام البشير ارتكب اخطاء فادحة ورهن حرية البلاد.