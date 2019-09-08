استفادة 140 قرية من مشروع تطوير الزراعه بالسودان

كشف المهندس محمد يوسف النور المنسق الرئيسي لمشروع تطوير الزراعه والتسويق المتكامل بالسودان الذي يتخذ من مدنيه الابيض مقرا له والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد ان 140 قرية و13 محلية و4 ولايات استفادت من المشروع.

وأشار النور إلى إن الولايات المستفيدة هى ولايات كردفان الثلاث بجانب ولاية سنار، منوها إلى بدء اول موسم زراعي للمشروع هذا العام وسط توقعات بنجاح كبير بفضل الجهود التي قامت بها الوحدة التنسيقية الرئيسية للمشروع، مشيرا إلى هطول الامطار بمعدلات غزيرة في مناطق عمل المشروع المختلفة.

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء ان البعثة الإشرافية للمشروع التي وصلت السودان قادمة من روما مقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” برئاسة مستر ودون قرين بريك الخبير في قطاع التسويق وعدد من الخبراء في الجانب الزراعي برفقه الدكتور طارق عبد الله أحمد المدير القطري لمكاتب “إيفاد” بالسودان، اختتمت زيارتها للسودان بعد وقوفها على أول موسم زراعي للمشروع الذي انطلق في القرى المستهدفة ، حيث تجاوزت المساحات المستهدفة مليون فدان ووقفت البعثة على الحقول الإيضاحية بمناطق عمل المشروع، وأشادت بالجهود المقدرة التي بذلتها الوحدة التنسيقية للمشروع وبالنتائج التي تحققت.

وكشف أن المشروع منحة من “إيفاد” بتكلفة 47 مليون دولار ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر عن الأسر الفقيرة من خلال الاستثمار في إنتاج المحاصيل والتسويق ورفع القدرات وزيادة دخل الأسر الفقيرة وشرائح المرأة والشباب ودعمها على الصمود في مواجهة المتغيرات المناخية.

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وأضاف أن البعثة الإشرافية هي أكبر بعثة إشرافية تزور السودان منذ انطلاقة أنشطة المشروع التي وقعت في 2018 ، لافتا إلى أن فترة تنفيذ المشروع 6 سنوات من 2019 حتى 2024م ، كاشفاً أن البعثة عقدت سلسلة من الاجتماعات المتعلقة مع الوحدة التنسيقية للمشروع ناقشت من خلالها سير الأداء العام للعمل بالمشروع واللقاءات المشتركة مع الجهات ذات الصلة.

واستطلعت (سونا) عددا من المستفيدين من المشروع، مشيرين إلى أن الأمطار التي هطلت بمعدلات غزيرة ستسهم كثيرا في التأسيس الجيد للمساحات الكبيرة المستهدفة للموسم الزراعي الحالي، مؤكدين أن هناك جهوداً كبيرة بذلت من الفرق في الارشاد والتوجيه.

الابيض 8-9-2019م (سونا)