للمرة الــ27.. الزمالك يتوج بكأس مصر بثلاثية في «بيراميدز»

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الــ27 في تاريخه والثانية علي التوالي بعدما فاز 3 / صفر علي "بيراميدز"، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت باستاد الجيش المصري ببرج العرب.
افتتح يوسف أوباما التسجيل للزمالك في الدقيقة 52، فيما تكفل المغربي أشرف بن شرقي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و84.
ويذلك، واصل الزمالك سيطرته المطلقة على لقب الكأس بعدما توج به للمرة السادسة في المواسم السبعة الأخيرة، ليكون خير تعويض لجماهيره عن إخفاقه في التتويج بلقب الدوري المصري، الذي فاز به غريمه التقليدي الأهلي.
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