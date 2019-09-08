الطاقة الإماراتية تنفي وجود توصيات بخفض أكبر للنفط من أوبك بلس

نفى وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأحد خلال مقابلة مع تليفزيون وكالة أنباء بلومبرغ ، وجود أي توصيات "بتخفيضات أكبر في إنتاج النفط من جانب منتجي تحالف أوبك بلس".

وقالت بلومبرغ، إن تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، والدول من خارجها، وافق في يوليو الماضي، على تمديد خفض إنتاجه حتى مارس المقبل، في محاولة لتقليل الفائض في المعروض العالمي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة التحالف التي تراقب التزام الأعضاء بخفض الإنتاج، هذا الأسبوع، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال المزروعي إنه ليس من العدل أن يتحمل بعض الدول الأعضاء في أوبك بلس المزيد من أعباء خفض الإنتاج، أكثر من أعضاء آخرين.

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وقال: "أعتقد أن هناك أكثر من انسجام بيننا فيما يتعلق بالمجموعة، لكن ليس من الإنصاف أن تتحمل بعض الدول حصة أكبر عن الآخرين. سنضمن التزام الجميع".

وأكد المزروعي أن الإمارات ستساند أي قرارات بالإجماع يتخذها تحالف أوبك بلس، مؤكداً التزامها بدعم الإجراءات التي تساعد على تحقيق استقرار وتوازن سوق النفط العالمي.

وأضاف أن قرارات أوبك تستند إلى تحليل ومراجعة وضع سوق النفط العالمي، وتقديم التوصيات اللازمة التي تسهم في الحفاظ على توازن، واستقرار السوق.