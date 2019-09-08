عائلة الشقيري تنفي وفاة الإعلامي "أحمد الشقيري"

ترددت الكثير من الأخبار، خلال الـ24 ساعة الماضية، حول وفاة الإعلامي السعودي أحمد مازن الشقيري وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية، وقد تم نشر هذا الخبر في إحدى الصحف السعودية.

فيما تم نفي هذا الخبر نهائياً وأن ما تم نقله من أخبار ما هي إلا شائعات كاذبة، وأن الإعلامي أحمد مازن الشقيري بصحة جيدة ويقيم مع أسرته حالياً بدبي.

حيث قامت عائلة الشقيري، وفقاً لفضائية "mbc"، قبل قليل بنفي تلك الشائعات التي انتشرت من خلال مواقع التواصل، وأن كل ما تم تداوله الصحف في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة.

كما دعت العائلة جميع محبي الإعلامي، بعدم السير وراء تلك الشائعات وعدم نشر أي أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بدون التحقق من صحتها أولا وذلك لكي لا يتسبب في أذي نفسي سواء لعائلته أو أصدقائي أو محبيه من متابعين البرامج التي قدمها.

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من هو أحمد الشقيري

زاد البحث خلال هذه الساعات عن الإعلامي أحمد الشقيري حيث إستطاع هذا الإسم أن يتصدر ترند المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب عملية البحث المكثفة من جميع متابعي الإعلامي وعشاق برنامج خواطر للإطمئنان على صحته والتأكد من صحة الخبر.

أحمد مازن الشقيري من مواليد شهر يونيو 1973 ولد بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة، ثم اكمل دراسته الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية وحصل على ماجستير إدارة نظم ثم درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال، ثم دخل مجال الإعلام عقب كتابته بعض المقالات الإسبوعية من خلال صحيفة المدينة وكانت مقالاته تحت عنوان خواطر شاب، ثم تتطور ليدخل مجال البرامج التلفزيونية من خلال برنامج خواطر على شاشة قناة mbc.

وولد الإعلامي السعودي في شهر يونيو بعام 1973، وقام بتقديم العديد من البرامج التي ساعدت في تطوير الشباب وتنمية ذهنهم بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا التي تهم تلك الأجيال، حيث استطاع خلال تلك المدرة التي قدم فيها برنامجه جذب انتباه العديد من المشاهدين مما أدى إلى استمراره في تقديم العديد من المواسم.