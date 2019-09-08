أول حكومة في السودان بعد الإطاحة بالمخلوع تؤدي اليمين

أدت اول حكومة في السودان بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير اليمين الأحد عقب عقود من الحكم السلطويّ .

وأدت حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك المؤلفة من 18 وزيرا، بينهم أربع نساء، اليمين في القصر الرئاسي في الخرطوم.

وستدير الحكومة الشؤون اليومية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا.

وجاء تشكيل الحكومة بعد توقيع اتّفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولّى الحكم بعد البشير وقادة الاحتجاجات في 17 آب/أغسطس.

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وتم تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك وأدى اعضاؤه اليمين وهم مكلفون الإشراف على المرحلة الانتقالية التاريخية في البلاد.

وبث التلفزيون الرسمي صورا تظهر أعضاء الحكومة يحيون أعضاء المجلس السيادي وبينهم رئيسه الفريق عبد الفتاح البرهان.

وقال وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح للصحافيين عقب أداء الحكومة اليمين ‘أمامنا ثلاث سنوات من الجهد والعمل لتحقيق آمال شعبنا’.

وأضاف صالح ‘العالم يراقبنا وينتظرنا كيف سنحل مشكلاتنا’.

وأشار إلى أن مجلسي السيادة والحكومة عقدا اجتماعا مشتركا الأحد.

ومن المتوقع أن تقود حكومة حمدوك، التي تضم أول وزير خارجية في تاريخ البلاد، السودان وسط مجموعة من التحديات بينها إنهاء نزاعات داخلية في ثلاث ولايات.