جدل واسع وإستهداف ممنهج.. كيف وصل وزراء الحكومة الانتقالية الى القصر الجمهوري اليوم ؟ – صور

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحظة وصول إعضاء مجلس الوزراء الى القصر الجمهوري في حافلة واحدة لاداء اليمين الدستورية .

وأثارت الصور جدلا في الاوساط السياسية لجهة تفشي الدعاية التي يمارسها ما يوصفون بفلول النظام البائد في مواجهة قوى الثورة ورموزها فضلا عن استهداف وزراء الحكومة الانتقالية بالدعاية السالبة والتشويه.

وأدت حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك المؤلفة من 18 وزيرا، بينهم أربع نساء، اليمين في القصر الرئاسي في الخرطوم.

وستدير الحكومة الشؤون اليومية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا.

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وجاء تشكيل الحكومة بعد توقيع اتّفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولّى الحكم بعد البشير وقادة الاحتجاجات في 17 آب/أغسطس.

وقال وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح للصحافيين عقب أداء الحكومة اليمين ‘أمامنا ثلاث سنوات من الجهد والعمل لتحقيق آمال شعبنا’.

وأضاف صالح ‘العالم يراقبنا وينتظرنا كيف سنحل مشكلاتنا’.

وأشار إلى أن مجلسي السيادة والحكومة عقدا اجتماعا مشتركا الأحد.