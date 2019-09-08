مدني عباس: سأكتفي براتب الوزارة فقط

قال وزير التجارة والصناعة السوداني ” مدني عباس مدني” أن السودان يعاني من مشكلات عديدة في التجاره الداخلية، منها ضبط الأسواق والجودة والتهريب عبر الحدود، سنعمل على حلها، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365”.

مضيفاً أن زياده معدل الاستيراد والعجز في الميزان التجاري والبنية التحتية من أبرز الإشكاليات التي تواجه وزارته في التجارة الخارجية.

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مؤكداً بأنه لا ينتمي لحزب سياسي، وان ترشحيه لم يكن شخصي.

مردفاً بأنه سيكتفي براتب الوزارة فقط ولن يستلم أي مخصصات من رئاسته لمجالس الإدارات بحكم موقعه.

جاء ذلك خلال لقاء مباشر أجرته معه قناة الجزيرة مساء الأحد بالخرطوم

الخرطوم (أخبار الخليج 365)