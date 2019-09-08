خبير استراتيجي يدعو لتعزيز الانتشار الأمني لمنع عمليات التهريب

شدد الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، د. أسامة محمد سعيد، على ضرورة المزيد من الوجود والتعزيز الأمني على الحدود، لوقف كافة أشكال التهريب، حماية للاقتصادي السوداني والأمن القومي من محاولات الاختراق الخارجي، وتهريب البشر.

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وأثنى سعيد في حديث بحسب وكالة السودان للأنباء، على دور قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة، وضبطها العديد من عمليات التهريب عبر الحدود، وآخرها وقف محاولة تسريب كميات كبيرة من البضائع والخمور لداخل البلاد من دولة تشاد في حدود ولاية غرب دارفور.

وقال سعيد إن حدود السودان المفتوحة تتطلب المزيد من الانتشار الأمني والقوات الفاعلة في متابعة وملاحقة أي عملية تهريب لداخل أو خارج الحدود، مشيراً إلى ما تتمتع به قوات الدعم السريع من كفاءة وإمكانيات وتحرك فاعل وسريع.

ودعا سعيد في ذات الوقت، إلى إصدار قانون صارم لردع محاولات التهريب، بما يوازي حجم الجرم الذي قال إنه يندرج في قضايا الأمن القومي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)