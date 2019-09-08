وزراء الفترة الإنتقالية يتعاهدون لتحقيق شعار الثورة

حيا وزراء الحكومة الانتقالية اليوم الشهداء الذين انتقلت أرواحهم الى السماء دفاعاً عن سودان يتنسم الحرية والسلام والعدالة، وتعاهدوا عقب أداء القسم اليوم بالمضي قدماً لتحقيق الأهداف التي ناضلوا من أجلها حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة..

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ترحم الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام ووزير المالية إبراهيم البدوي على أرواح الشهداء، وذكر صالح في التصريحات الصحفية التي أدلى بها اليوم عقب أداء القسم في القصر الجمهوري أنهم تعاهدوا سوياً للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق شعار الثورة، وحيا نضال الشباب من الجنسين وترحم على الشهداء، وقال إننا نسترشد بإعلان الحرية ونعمل على صيانة التضحيات من خلال عهد قطعه الوزراء لبناء سودان يتنسم الحرية.

فيما أكدت الأستاذة ولاء البوشي وزير الشباب والرياضة بحسب سونا – حرصهم على تحقيق الأهداف التي من أجلها قامت الثورة وحيت شهداء السودان خلال نظام الإنقاذ وترحمت عليهم وتمنت عاجل الشفاء للمرضى، وأعربت عن أملها في عودة المفقودين، وأعلنت عن مؤازرتها للمغتصبين والمغتصبات وضحايا الحكم البائد.

وكشف الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي عن أن شعار الثورة سيتنزل الى برنامج عملي ملموس يرمي إلى التنمية المستدامة والتدريب ويرمي إلى تحقيق السلام من خلال خفض التضخم وإرساء برنامج إسعافي يخرج السودان من مأزقه الاقتصادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)