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الحكومة السودانية تعد برنامج 200 يوماً لإسعاف الإقتصاد

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 08-سبتمبر-2019

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الحكومة السودانية تعد برنامج 200 يوماً لإسعاف الإقتصاد

قالت الحكومة السودانية الجديدة بعد آدائها اليمين الدستورية إنها أعدت برنامجاً إقتصادياً  إسعافياً  مدته 200 يوماً  هدفه  تثبيت أسعار  السلع  الأساسية وخفض معدلات التضخم .

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وذكر وزير المالية  إبراهيم  البدوي  في تصريحات صحفية بحسب “تاسيتي نيوز” عقب إجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، أن المجتمع  الدولي وعد  بتقديم  دعم كبير  للحكومة  السودانية  لا يتربط  بالعقوبات التي كانت مفروضة على السودان، مشيراً إلى أن لديها برنامج آخر  بعيد المدى  لإعادة هيكلة  الإقتصاد على أن يكون الحد  من الفقر وتقليل البطالة وسط  الشباب  هو الهدف  الرئيسي  في كل  البرامج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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