الحكومة السودانية تعد برنامج 200 يوماً لإسعاف الإقتصاد

التاريخ: 08-سبتمبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة قالت الحكومة السودانية الجديدة بعد آدائها اليمين الدستورية إنها أعدت برنامجاً إقتصادياً إسعافياً مدته 200 يوماً هدفه تثبيت أسعار السلع الأساسية وخفض معدلات التضخم . Advertisements وذكر وزير المالية إبراهيم البدوي في تصريحات صحفية بحسب “تاسيتي نيوز” عقب إجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، أن المجتمع الدولي وعد بتقديم دعم كبير للحكومة السودانية لا يتربط بالعقوبات التي كانت مفروضة على السودان، مشيراً إلى أن لديها برنامج آخر بعيد المدى لإعادة هيكلة الإقتصاد على أن يكون الحد من الفقر وتقليل البطالة وسط الشباب هو الهدف الرئيسي في كل البرامج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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