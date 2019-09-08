إعلان طالبَين في محاكمة مسؤول حسابات طب الإسلامية

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أصدرت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعتز بابكر الجزولي اليوم الأحد أمراً بإعلان طالبين جامعيين للمثول أمامها للإدلاء بإفاداتهما في محاكمة رئيس الوحدة الحسابية بكلية الطب في الجامعة الإسلامية المتهم بالتزوير وخيانة الأمانة في “298,594 ” ألف دولار عبارة عن رسوم الطلاب الأجانب وتوريدها في حسابه الخاص .

وقال موظف في كلية الطب (مثُل شاهد دفاع) بحسب اليوم التالي – إنه يعمل بالجامعة منذ 2001 والآن يعمل في مكتب شؤون الطلاب، ويتأكد من اكتمال عملية تسجيل الطلاب عن طريق ختم الجامعة المرفق مع المستندات، وذكر أن رسوم الطلاب الأجانب محددة في الاستمارة بالدولار ولكن هناك بعض الطلبة لم يتمكنوا من تسديدها بسبب عدم وجود الدولار، ويتم تحويلهم إلى الإدارة العليا لحل المشكلة، وتوجد بعض المعالجات للطلاب الذين لم يتمكنوا من الدفع بالدولار، ويعرف ذلك من خلال المستندات، وأضاف بأن الطالب يسدد رسومه الدراسية بالبنك في حساب الجامعة، لافتاً إلى أنه لم يعلم إذا كان لدى المتهم تفويض لاستلام الرسوم بالعملة المحلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)