تغزلت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أميرة علي في القيادي الشاب محمد ناجي الاصم موضحة بأن جماله مثل جمال سيدنا يوسف حيث قالت

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أميرة تستنكر الهجوم على الأصم وتشبهه بسيدنا يوسف وتقول متغزلة: (دا نادر من نوعو وطعمو براه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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