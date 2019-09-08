“عرمان”: استعداء “الثورية” يخدم الثورة المضادة

قال القيادي بالجبهة الثورية، ياسر عرمان، يوم الأحد، إن النجاح الذي حققته “الثورة” نتاج مشترك على مدى 30 عاماً بين قوى الكفاح المسلح والمدني، وأشكال المقاومة الأخرى، مشيراً إلى أن محاولة استعداء الجبهة الثورية هو خدمة للثورة المضادة.

ودعا عرمان قوى الثورة الحقيقية إلى رفض استعداء الجبهة الثورية وتخريب العلاقة بينها وبين قوى الحرية والتغيير وتكوين المجلس المركزي باتفاق تام مع الجبهة الثورية، لاسيما أن الجبهة الثورية هي أحد الأطراف المؤسسة لقوى الحرية والتغيير.

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وأوضح في صفحته على “الفيس بوك”، بحسب ما نقلته الشروق – “الآن تخطو خطوة جديدة مستعجلة لتكوين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالتنصل مرة أخرى عن الاتفاق الذي أبرم في أديس أبابا بصدد تكوين المجلس المركزي”.

واتهم عرمان بعض الجهات في الخرطوم بالعمل بشكل حثيث لاستعداء الجبهة الثورية لاخراجها من قوى الحرية والتغيير، وأضاف “هي نفس الجهات التي تنصلت عن اتفاق اديس أبابا الذي مهرته مع الجبهة الثورية”.

وأضاف “وصول قوى الكفاح المسلح جميعها إلى اتفاق سلام شامل هو الذي سيخلق مناخاً ملائماً لتفكيك دولة التمكين”, مشدداً على أن تمتين العلاقات واحترام الاتفاقيات بين الجبهة الثورية وبقية أطراف قوى الحرية والتغيير هو الذي يخدم الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)