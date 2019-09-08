أمر بالقبض على ضامن المتهم السادس في مجزرة شقة شمبات

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امرت المحكمة الجنائية بحري وسط بالقبض على ضامن المتهم السادس لتغيبه وضامنه عن جلسة محاكمته وآخرين بتهمة التستر في قضية مجزرة شقة شمبات التي راح ضحيتها ثلاثة شبان على يد أربعة متهمين وجهت لهم المحكمة تهماً تتعلق بالاشتراك في قتل تاجر عملة وسمسار وسائق سيارة أجرة (أمجاد) وتقطيع أجسادهم بمنشار كهربائي داخل شقه في منطقة شمبات ببحري، والتخلص من أجزاء منها في مكب للنفايات والاستيلاء على (17) ألف دولار كانت بحوزة تاجر العملة، حيث استدرج المتهم الثالث المجنى عليهم إلى الشقة بحجة تبديل العملة.

وتقدم موكل صاحب العربة المستخدمة في الجريمة بحسب اليوم التالي – للمحكمة بطلب التمس فيه فك حجز السيارة التي كان يقودها المتهم الأول والتى عثر بداخلها على جوالات فيها جثث الضحايا، ووافقت المحكمة على إمهال الاتهام جلسة للرد على الطلب. كما حددت المحكمة جلسة لسماع إفادات شهود الدفاع منتصف سبتمبر الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)