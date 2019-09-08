وفد حكومي إلى جوبا للتفاوض مع الجبهة الثورية

يتوجه إلى عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، يوم الإثنين، وفد حكومي من أعضاء مجلس السيادة، بهدف التشاور للترتيب لمفاوضات سلام مع الحركات، برعاية من الرئيس سلفاكير، وبحث سبل تحقيق الاستقرار في مناطق النزاع في السودان.

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وينتظر أن يضم الوفد المغادر إلى جوبا الفريق شمس الدين الكباشي، ومحمد الحسن التعايشي، وصديق تاور بحسب الشروق.

وسلم وفد من جنوب السودان برئاسة، مستشار الشؤون الأمنية، توت قلواك، يوم السبت، رسالة من الرئيس سلفاكير ميارديت إلى رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تتعلق بترتيبات المفاوضات مع الجبهة الثورية، والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)