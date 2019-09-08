قيادي بالتغيير : يجب تكوين لجنة التفاوض من ثوار حقيقيين يدركون مآسي الحروب

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طالب القيادي بتجمع المهنيين عن أساتذة الجامعات د.محمد يوسف أحمد المصطفى بتكوين لجنة للتفاوض من ثوار حقيقيين يدركون عمق المأساة التي تسببها الحروب، فضلاً عن درايتهم قانونياً واجتماعياً وثقافياً لحل الأسباب الجذرية للحروب، وأضاف: إذا لم يتم جمع كل ما يتسبب في الحروب بشفافية وشمولية كاملة لن يحصلوا على السلام.

وقطع المصطفى بحسب “تاسيتى نيوز” بأن أبرز تحديات السلام، التحامل في القضايا المطروحة في العملية التفاوضية وإعادة النظر لهيكلة المجتمع والدولة واقتصادها بالاستماع لكل المظالم التي رفعها الشعب وحاملي السلاح الآن، وأضاف: والإجابة عليها من دون تحيز وعدم التقليل من شأن هذه المطالب، مؤكداً أن بعض المسلحين يرون الأشياء بطريقة فيها الكثير من التحامل على بعض الحقائق ويجب التعامل معها بصبر وتفهم ولماذا على هذه الدرجة من التطرف، وعدم تدخل الأجندة التي تصطاد في الماء العكر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)