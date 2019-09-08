البرهان يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن

التاريخ: 08-سبتمبر-2019
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تلقى رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الأحد، برقية تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بحسب سونا.
وعبر الملك عبدالله في البرقية، باسمه واسم شعب المملكة وحكومتها، عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء أن يعيدالله هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب السوداني والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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