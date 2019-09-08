عاجل.. تفجيران يستهدفان كركوك شمال العراق

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الأحد، 8 سبتمبر، بوقوع إنفجارين في محافظة كركوك، شمالي العراق.

وقالت الخلية، وفقاً لكالة "سبوتنيك"، اليوم "انفجار عبوتين ناسفتين الأول في منطقة واحد حزيران، والأخرى على طريق بغداد قرب جامع النور في محافظة كركوك" شمالي العاصمة بغداد.

وألمحت الخلية إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا، دون أن تكشف عن حصيلة أولية بعدد الضحايا.

وقتل 6 أشخاص وأصيب 9 آخرين، مساء السبت، 24 أغسطس الماضي، إثر هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي على ملعب لكرة القدم في محافظة كركوك.

وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي إن "عصابات داعش الإرهابية أقدمت مساء يوم أمس السبت على عمل إجرامي".

وأضاف البيان قائلا "بعد أن قام الإرهابيون بإطلاق النار بواسطة رمي قذائف "أر بي جي 7" والأسلحة المتوسطة على ملعب خماسي لكرة القدم في قضاء داقوق قرب مقام الإمام زين العابدين عليه السلام في محافظة كركوك، ضمن قاطع اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي"، "ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين، وإصابة 9 آخرين".

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خطر داعش الإرهابي لا يزال ماثلًا في العراق

سيناريوهات تعيد نفسها بين آونة وأخرى، فاختراقات تنظيم داعش الإرهابي يتزايد، ليس في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد فحسب بل في محافظات أخرى أيضا؛ وهو ما قد يكون رسائل مفادها إثبات الوجود واستعادة ترتيب الصفوف.منذ إعلان الحكومة العراقية عام 2017 هزيمة التنظيم لم تبرز له أي عمليات يمكن وصفها بالنوعية، حتى هاجم عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، الأحد، حقولا نفطية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، في هجوم يعد الأول من نوعه من هزيمة التنظيم نهاية 2017.